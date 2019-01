Rodovia dos Tamoios fecha após ataque a carros-fortes

Criminosos atacaram um comboio de carros-fortes que trafegava na noite desta segunda-feira, 21, na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte de São Paulo. Com tiros e explosivos, os bandidos roubaram uma quantidade de dinheiro não revelada, deixando dois seguranças feridos. As explosões levaram ao fechamento da rodovia. A polícia realizou buscas, mas ninguém foi preso.



De acordo com a Polícia Militar, o chamado para atendimento da ocorrência aconteceu às 19h02. Três carros-fortes seguiam pela rodovia quando na altura do Km 56, no sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, foram cercados por três carros de cor prata. Um dos carros-fortes conseguiu escapar, mas dois ficaram no local e foram atacados pelos criminosos.



A Concessionária Tamoios, que administra a via, disse, às 22h, que não havia previsão de liberação da pista. "A rodovia está interditada em ambos os sentidos após tentativa de assalto a carro-forte. Os bloqueios acontecem na altura do km 52, sentido litoral, e no km 57, sentido São José dos Campos. Os usuários não devem utilizar a rodovia". Alternativas para os motoristas são as Rodovias Osvaldo Cruz e Mogi-Bertioga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.