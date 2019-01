Em SP, mulher é agredida durante ensaio da escola de samba Vai-Vai

Uma mulher foi agredida durante o ensaio técnico da escola de samba Vai-Vai por um integrante da diretoria da agremiação neste sábado, dia 19. O ensaio para o desfile foi realizado no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, e a agressão foi presenciada e filmada pelo público. A escola de samba repudiou o ato e informou que deve expulsar o integrante.



Imagens da agressão circularam nas redes sociais e pela TV. Enquanto caminhava pelo sambódromo, a mulher é empurrada e tem os cabelos puxados pelo homem. Pessoas ficam indignadas e começam a gritar "Maria da Penha", em referência à lei que protege mulheres vítimas de agressão.



Após a manifestação da agremiação nas redes sociais, o presidente da escola, Darly Silva, mais conhecido como Neguitão, publicou uma nota na qual abordou a possibilidade de o integrante ser expulso.



"Quero dizer que providências já foram tomadas em relação a ele, o agressor, que fazia parte do nosso quadro de diretores, e que já está excluído de todas as atividades da escola. Por outro lado, vou requerer, junto ao conselho deliberativo, a sua expulsão dos quadros de componentes escola, pois o que ele fez fere totalmente a nossa ética, a nossa disciplina, nossa honra e principalmente a honra e a integridade da componente que foi agredida."



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e, até o final da manhã desta segunda-feira, 21, não havia sido registrado boletim de ocorrência relacionado à agressão.