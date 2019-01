Incêndio atinge área externa do Instituto do Coração em São Paulo

Um incêndio atingiu parte da área externa do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas de São Paulo, na zona oeste da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 18. Homens do Corpo de Bombeiros debelaram rapidamente.



Ao menos 18 viaturas trabalharam no combate ao incêndio. A área atingida pelas chamas foi evacuada, mas pacientes do hospital não precisaram deixar o local. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou no motor de refrigeração de um aparelho de ar condicionado. Nas redes sociais, pessoas relataram uma forte fumaça preta no entorno do prédio.



A assessoria do hospital informou que as chamas começaram por volta das 10h45 em uma torre externa e foram controladas em cerca de dez minutos. Disse ainda que pacientes e funcionários foram realocados por causa da fumaça.



O Instituto do Coração é um hospital público universitário de alta complexidade, especializado em cardiologia, pneumologia e cirurgias cardíaca e torácica. Além de ser um polo de atendimento, o Instituto do Coração também se destaca como um grande centro de pesquisa e ensino.



O Incor é parte do Hospital das Clínicas e campo de ensino e de pesquisa para a Faculdade de Medicina da USP.