Ataques no Ceará chegam ao 16º dia com explosão em poste do metrô e tiroteio

A violência em Fortaleza e cidades cearenses chega ao 16º dia com explosão em um poste de energia do Metrô de Fortaleza (Metrofor) e ataque a uma agência bancária da cidade.



De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, uma viatura foi enviada na madrugada desta quinta-feira, 17, para atender a ocorrência de um incêndio em um agência bancária no bairro de Aerolândia, na zona leste da capital cearense. "Ao chegar ao local, não havia fogo. A Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência e informou que criminosos invadiram a agência e houve troca de tiros. Ninguém se feriu.



Ainda na madrugada desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de uma explosão em um poste de energia do metrô. O Metrofor informou que o artefato foi colocado entre as estações Couto Fernandes e Juscelino Kubitschek. Não houve danos estruturais e o transporte público funciona normalmente nesta quinta-feira.