Dupla de publicitários recria Museu Nacional com Lego

Um Museu Nacional todo reconstruído em peças de Lego. Podia ser apenas uma fantasia nerd, mas está prestes a se tornar realidade. Os publicitários paulistas Caio Gandolfi e Diego Ferrite criaram uma maquete do museu e postaram na plataforma internacional Lego Ideas, em que pessoas oferecem ideias à empresa.



Nesta quarta-feira, dia 16, o projeto bateu 10 mil curtidas e será avaliado pela empresa. Se for aprovado, o Lego do Museu Nacional entra no catálogo regular de brinquedos. A dupla quer ceder o valor arrecadado em royalties para a reconstrução do museu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.