Em SP, Bruno Covas põe Alê Youssef como secretário de Cultura

O empresário Alê Youssef será o novo secretário municipal de Cultura da gestão Bruno Covas (PSDB). Ele assume o lugar de André Sturm, um dos últimos remanescentes da equipe escolhida por João Doria (PSDB) há dois anos.



Youssef, um dos idealizadores do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, participará da organização do carnaval de rua como secretário. Em 2017, enquanto organizadores de blocos de rua criticavam regras do carnaval impostas pela gestão Doria, Youssef recebeu Covas em um ensaio do bloco. O então vice-prefeito chegou até a subir no carro de som.



Empresário da noite, esteve por trás da casa de shows Studio SP. O estabelecimento migrou da Vila Madalena, na zona oeste, para a Rua Augusta, na região central, e liderou o renascimento da vida noturna na região na década passada. Youssef também é um dos fundadores do partido Rede Sustentabilidade.



A saída de Sturm era dada como certa pelos aliados do prefeito. Famoso por restaurar e trazer público de volta a equipamentos culturais da cidade, Sturm teve passagem conturbada pela gestão pública. Ele é investigado pelo Ministério Público Estadual por suspeita de improbidade administrativa no rompimento do contrato entre a Prefeitura e o Instituto Odeon, que prestava serviços ao Teatro Municipal.



Reforma



Já o deputado não reeleito Carlos Bezerra (PSDB) assume Esportes. Derrotado para o Senado, Ricardo Trípoli (PSDB) será secretário executivo de relações federativas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.