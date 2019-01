Explosão em restaurante no Shopping Rio Sul deixa 4 feridos

Uma explosão em um restaurante na praça de alimentação do Shopping Rio Sul, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou quatro pessoas feridas ­- entre elas estrangeiros que estavam almoçando no local.



A explosão aconteceu no interior do restaurante The TBT House na tarde desse sábado, 12, um pouco depois da hora do almoço e no período de maior movimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 14h25, a causa da explosão só será confirmada após a perícia, mas, ao atuarem no resgate das vítimas e contenção do fogo, ouviram relatos sobre problemas no equipamento de aquecimento do buffet.



As vítimas foram identificadas como Santiago Salvador, 19 anos; Florencia Carolina, 19 anos; Sarmiento Ayala, 19 anos; e Zamira Amparo, 57 anos. A assessoria do Corpo de Bombeiros confirma que pelo menos duas vítimas eram estrangeiras. Elas sofreram queimaduras, mas ainda não existe informação sobre o estado de saúde de cada uma delas. Elas foram levadas ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea.



Em nota, o Rio Sul Shopping afirma que os clientes atingidos pela explosão "receberam atendimento e suporte imediato das equipes do empreendimento". Ainda em nota, o Rio Sul diz que "continuará acompanhando o caso e prestando todo auxílio aos clientes envolvidos.