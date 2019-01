Queda de andaime deixa 6 feridos no Leblon

Seis pessoas ficaram feridas quando um andaime instalado para obras em um prédio da Avenida Ataulfo de Paiva, perto da Rua General Venâncio Flores, no Leblon, na zona sul do Rio, desabou, por volta das 14h45 desta sexta-feira, 11.



Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum dos feridos está em estado grave. Todos foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul). Até as 17h30, não se sabia a causa da queda. O local foi submetido à perícia pela Polícia Civil.



Policiais do programa Leblon Presente foram os primeiros agentes públicos a chegar ao local do acidente. Eles acionaram os bombeiros, que chegaram em seguida e socorreram os feridos.



Até as 17h30 não haviam sido divulgados os nomes das vítimas nem se sabia se eram operários que estavam sobre o andaime ou pedestres que caminhavam pela calçada e foram atingidos na queda.