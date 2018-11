Correção: carros batem, caem em ribanceira e deixam quatro mortos em Itajobi

A matéria enviada neste domingo, dia 11, trazia incorreções no 2º parágrafo. Os três moradores de Borborema que morreram no acidente estavam indo a uma festa em Itajobi - e não retornando de Catanduva, como constou. E Renan Paulo de Francisco tinha 28 anos de idade, e não 34. Segue o texto corrigido.



Dois carros caíram numa ribanceira com oito metros de altura, depois de baterem de frente, no final da noite de sábado, dia 10, em Itajobi, cidade do interior de São Paulo. Os quatro ocupantes dos veículos morreram no acidente. A colisão aconteceu por volta das 23h na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), no trevo de acesso à cidade de Itajobi. Com o impacto frontal, os dois carros foram projetados para fora da pista e despencaram na ribanceira. Quando o serviço de resgate chegou, nenhum dos ocupantes dos automóveis tinha sobrevivido.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as causas do acidente ainda serão apuradas. Um dos veículos, um automóvel modelo Agile, levava três amigos que estavam indo para uma festa em Itajobi. As vítimas, Renan Paulo de Francisco, 28 anos, Jair Aparecido Salomão Junior, 18, e Fabio Henrique Borba, também de 18, moravam em Borborema. O outro carro, modelo Golf, era dirigido pelo cirurgião dentista Leandro Ribeiro Carneiro, de 34 anos.



Carneiro era morador de Itajobi e muito conhecido na cidade. Seu corpo foi velado, neste domingo, 11, no Velório Municipal da cidade. Os três amigos foram velados e sepultados, no fim da tarde deste domingo, no Cemitério Municipal de Borborema. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente. Conforme a polícia, os exames realizados no local e a perícia nos automóveis devem ajudar a identificar as causas da colisão.