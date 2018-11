Meirelles é o 'nome dos sonhos' para o secretariado, diz Doria

O governador eleito de São Paulo, João Doria, teceu elogios nesta segunda-feira, 12, ao ex-ministro Henrique Meirelles. Ao falar sobre a possibilidade de convidar o emedebista para compor seu time, o tucano disse se tratar de um nome "brilhante".



"Meirelles é o nome dos sonhos para o secretariado", afirmou Doria. "É um dos nomes mais qualificados, é brilhante", emendou.



O tucano reafirmou a intenção de reduzir o número de secretarias no Estado. Atualmente, segundo ele, são 25 pastas, número que já bateu a marca de 34.



Doria afirmou ainda que se reuniu com o senador eleito Major Olímpio, um dos nomes que deverão atuar na articulação do presidente eleito Jair Bolsonaro no Congresso. "Me reuni por uma hora com o senador Major Olímpio. Foi um encontro pacífico e sereno. Nosso sentimento é convergente", afirmou.