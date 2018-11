Pastor é baleado durante culto em Mogi das Cruzes (SP)

Um pastor evangélico foi baleado na noite deste domingo, 11, durante culto em uma igreja de Mogi das Cruzes (SP). A celebração era transmitida ao vivo pela internet e as imagens mostram o atirador chegando e disparando contra a vítima, que ainda tenta correr e é atingida por dois disparos.



Em seguida o autor dos tiros foi imobilizado por fiéis até a chegada da Polícia Militar. Com alguns ferimentos, ele precisou ser medicado antes de ser levado à delegacia. Já o pastor foi socorrido e internado em um hospital, onde passaria por cirurgia.



O atirador, Weslei Silva Souza, de 30 anos, alegou que entrou no local apenas para roubar, mas a polícia ainda tem dúvidas sobre essa versão. Isso porque nas imagens ele entra na igreja, vai direto ao altar e atira na direção do pastor que estava sentado observando outro orador que falava naquele momento.



A igreja fica na Avenida Lothar Waldemar Hoenne, no Jardim Rodeio, e a arma usada no crime foi apreendida. O acusado já conta com passagem por tráfico de drogas e deve responder agora pelo crime de tentativa de homicídio, como consta no Boletim de Ocorrência de número 5611 lavrado na delegacia.



Na manhã desta segunda-feira, 12, o detento seria transferido do 1º Distrito Policial para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mogi das Cruzes.