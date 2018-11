Apostou? Confira os números da Mega-Sena deste sábado

(foto: Caixa/Reprodução )

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2096 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (10). De acordo com a Caixa, os números sorteados foram: 06-11-13-19-24-51. A estimativa é de que o prêmio principal chegue a R$ 33 milhões já na próxima quarta-feira.