Operação flagra corte de Mata Atlântica em parque Estadual de Cananeia

Uma operação da Polícia Ambiental flagrou o desmatamento de uma área de 50 mil metros quadrados de mata atlântica no interior do Parque Estadual Lagamar, unidade de conservação de proteção integral, em Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo. A derrubada aconteceu numa área em que os limites do parque se sobrepõem a uma fazenda de produção de bananas. O dono foi multado em R$ 132 mil, mas a multa ainda pode ser aumentada.



Nesta sexta-feira, 9, técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente calculavam o total de árvores nativas derrubadas ou comprometidas pela ação predatória. Os ambientais detectaram indícios da degradação durante sobrevoo à região, na última quarta-feira, 7. Em incursão por terra, a equipe encontrou centenas de árvores derrubadas. Ao menos 20 árvores de maior porte, ainda em pé, tinham sido submetidas a uma técnica conhecida como "roletagem", em que a casca é retirada para impedir a passagem da seiva, levando o espécime florestal ao secamento.



Conforme a Ambiental, a técnica é empregada para dissimular o desmatamento e impedir que a clareira seja identificada pelo monitoramento via satélite. No local, foi apreendia uma motosserra de uso não autorizado. O dono da área, que não teve o nome divulgado, já havia feito o plantio de bananeiras sob a copa das árvores. Ele foi autuado e vai responder em liberdade por crime ambiental, mas ainda pode recorrer da imposição da multa. Conforme a Polícia Ambiental, o mesmo bananicultor já havia sido multado anteriormente em R$ 31 mil pelo corte de mais de 100 árvores da espécie jacatirão em sua fazenda.



Com cerca de 40 mil hectares nos municípios de Cananeia e Jacupiranga, o Parque Estadual do Lagamar foi criado em 2008 e integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, um dos maiores ecossistemas de Mata Atlântica do Brasil. Na área, foram identificados grupos de mico-leão-da-cara-preta, espécie criticamente em perigo de extinção. Na face voltada para o Oceano Atlântico, um complexo estuarino é considerado um dos principais criadouros de espécies aquáticas do Estado.