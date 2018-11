Rodovia dos Tamoios entra no terceiro dia de interdição por barreiras

A Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte do Estado de São Paulo, entrou neste sábado, 10, no terceiro dia de interdição por causa da queda de barreiras. Na noite de sexta-feira, 9, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, a concessionária realizou uma operação comboio para retirar os veículos que estavam retidos nos bloqueios.



Conforme a concessionária, a ação teve como objetivo prioritário transportar mantimentos e combustível para a cidade de Caraguatatuba e foi realizada em caráter excepcional. "Não há previsão de outras operações desse tipo e a rodovia permanece interditada", informou a Concessionária Tamoios.



Em virtude das chuvas, a estrada está interditada no trecho de serra, do km 58, em Salesópolis, ao 67, acesso ao bairro Pouso Alto, no sentido de Caraguatatuba. No sentido de São José dos Campos, o bloqueio está no km 81, em frente à base da Polícia Militar Rodoviária. Equipes trabalham na desobstrução de limpeza das pistas para a liberação total do trecho.



A opção para os motoristas que se dirigem a São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba é seguir pela rodovia Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga. A rodovia Oswaldo Cruz, acesso a Ubatuba, também chegou a ser interditada pela queda de barreiras, mas está liberada para o tráfego.