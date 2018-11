Márcio França diz estar à disposição para que Doria faça 'o melhor governo'

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), afirmou que se encontrou com o vice-governador eleito, Rodrigo Garcia, para tratar de temas centrais da transição. França disse estar à disposição para que João Doria (PSDB) faça "o melhor governo", mas disse ainda não ter encontrado o tucano vencedor na disputa ao governo.



Os dois travaram fortes conflitos e trocaram várias acusações durante pleito, que deu vitória a Doria.



Entre os temas do encontro com Garcia, França destacou questões administrativas, segurança e educação e disse ter dado "algumas sugestões em relação ao futuro" do Estado.



França tentou demonstrar um fim de campanha sem conflito e com relações ajustadas. Após dizer que não ter se reunido com Doria, França afirmou que as eleições "acabam na eleição".