Rodovia dos Tamoios continua interditada e sem previsão de liberação

A Rodovia dos Tamoios (SP-099), principal acesso às praias do Litoral Norte de São Paulo, continuava interditada na manhã desta sexta-feira, 9, em razão da queda de barreiras. De acordo com a Concessionária Tamoios, não havia previsão de liberação, pois ainda caía uma garoa na estrada, dificultando a remoção dos deslizamentos de terra e lama, postes e árvores tombados na rodovia.



A região foi atingida por um temporal na madrugada de quinta-feira, dia 8. A estrada está totalmente interditada no trecho de serra, do km 58, em Salesópolis, ao 67, acesso ao bairro Pouso Alto, no sentido de Caraguatatuba. No sentido de São José dos Campos, o bloqueio está no km 80.



A opção para os motoristas que se dirigem a São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba é seguir pela rodovia Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga. A rodovia Oswaldo Cruz, que dá acesso a Ubatuba, também chegou a ser interditada pela queda de barreiras, mas já está liberada para o tráfego.