Estação São Paulo-Morumbi do Metrô passa a abrir em horário comercial

A nova estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela do Metrô, começa a funcionar no horário comercial a partir deste sábado, dia 10. Aberta no último dia 27 de outubro em fase de testes, a parada agora ficará aberta de domingo à sexta-feira das 4h40 à meia-noite e até a 1 hora aos sábados. A informação foi divulgada pelo Metrô na tarde desta quinta-feira, 8.



Décima parada da Linha 4-Amarela, a estação será operada pela concessionária ViaQuatro. A linha continua em obras. Há promessa de entrega em 2020 da Estação Vila Sônia, última parada em construção, e do término de obras de partes do pátio de manobras da linha, onde os trens ficam estacionados quando não estão operando. A Linha 4-Amarela faz a ligação dos bairros da zona oeste e o centro, até a Estação da Luz, e é conectada à Linha 9-Esmeralda e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e às Linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô.



A Estação São Paulo-Morumbi deve receber 27 mil passageiros por dia agora com a operação comercial. A Linha 4 como um todo transporta cerca de 750 mil passageiros diariamente.