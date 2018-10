Explosão em vagão de metrô assusta passageiros; veja o vídeo

Um suposto curto-circuito provocou o que pareceu ser uma explosão em um dos vagões do metrô na noite desta quarta-feira (31/10). Por volta das 19h, passageiros ouviram um barulho e viram uma grande quantidade de fumaça sair dos vagões. O trem afetado pelo problema estava próximo da Estação Arniqueiras no momento e seguia no rumo à Estação Central. A energia dos trilhos precisou ser desligada e todos os demais trens estão fora de circulação por tempo indeterminado.

De acordo com o sargento Noleto, que comanda a equipe do Corpo de Bombeiros no local, a informação é de que a pane se tratou de um curto-circuito. "O trem parou nos trilhos e uma fumaça preta tomou conta do carro", explicou o militar. Ninguém ficou ferido.

Socorristas atenderam alguns deles na plataforma e orientaram para que todos deixassem a estação (foto: Vídeo/Reprodução )

Assustados, os passageiros abriram as portas do trem antes de chegar à estação para descer. Socorristas atenderam alguns deles na plataforma e orientaram para que todos deixassem a estação e seguissem viagem de outra forma. Nas catracas, funcionários do Metrô-DF estão devolvendo o dinheiro da passagem de quem vinha no trem.

Morador de Águas Claras, Rodrigo Andrade, 41 anos, viajava no último vagão quando ouviu um "barulho estranho". Ele conta que os passageiros correram para todos os lados depois de as portas se abrirem e a fumaça começar a subir. "Foi no quarto vagão. Demorou um pouco. Era fumaça para todo lado. O trem parou e houve a explosão. Não deu tempo de sair na hora", relata o professor.

A estudante Bianca Pereira, 35, acredita que o problema ocorreu no vagão em que ela estava. Ela conta que viu a fumaça subindo pelos pés e, quando olhou para trás, viu mais fumaça ainda. "Os funcionários do metrô apareceram correndo e falando para a gente sair. Ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Achei que era só um barulho, mas, quando vi a fumaça, fiquei com medo", diz.

O Metrô-DF ainda não sabe dizer o que provocou a pane. A companhia informou que o trem foi retirado de circulação e irá para o pátio de manutenção. "Sabemos que houve a falha em uma peça e, devido à presença de usuários na via, nenhum trem está em circulação. Os trilhos estão desenergizados e ainda não há previsão de retorno das atividades do metrô", informou a assessoria da empresa.