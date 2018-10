Relógios de computador, TV e celular se adiantam antes do horário de verão e viram meme nas redes

(foto: Justin Sullivan/AFP )

Quem ficou acordado até mais tarde nessa madrugada de domingo teve uma surpresa ao consultar o relógio do celular, da TV ou do computador. Pela segunda vez na semana, o horário foi adiantado sem o usuário pedir, causando confusão. A partir de meia-noite, muitas pessoas viram que seus celulares "pularam" automaticamente para 1h da manhã. A diferença é que dessa vez os computadores também foram afetados.

Para quem conferiu o ícone de relógio na barra de ferramentas, aparece a explicação de que o horário de verão teria começado. No entanto, o governo federal já havia confirmado nesta semana que o adiantamento oficial dos relógios só começa em 4 de novembro.

Ainda não há uma explicação de por que, em alguns sistemas operacionais, o adiantamento foi realizado com duas semanas de antecedência.

Erro vira meme

