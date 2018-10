SP é recordista de pedidos de nacionalidade portuguesa

O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo foi o que mais recebeu pedidos de nacionalidade portuguesa em toda a rede consular do País em 2017. Foram 12.217 solicitações, quase o triplo do Rio, segundo colocado em número de pedidos.



Na quinta-feira, dia 18, o Consulado-Geral em São Paulo suspendeu novos pedidos de nacionalidade na capital paulista e em Santos, cidade do litoral sul do Estado, até 2 de janeiro. O motivo, segundo o órgão, é a sobrecarga do setor consular com o "número crescente" de pedidos de visto. "Esta decisão insere-se no âmbito da gestão consular e visa a fazer face ao crescente número de pedidos de vistos", informou.



Segundo o Consulado-Geral em São Paulo, a medida não será replicada nos demais Consulados de Portugal no País. "A escolha de 2 de janeiro para voltar a aceitar pedidos de nacionalidade naquele consulado relaciona-se com o início do ano civil."



Até setembro, os pedidos de visto no Consulado-Geral em São Paulo cresceram 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram quase 6 mil pedidos - 61% deles de vistos de estudo. Para Miguel Silva, do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, há relação com o fato de que a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tenha passado a ser aceita em instituições portuguesas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.