Justiça exige entrega de medicamento contra Hepatite C em SP

Decisão da Justiça proferida nesta quinta-feira, dia 18, concedeu 60 dias de prazo para o Ministério da Saúde regularizar o envio de remédios contra a hepatite C para São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o desabastecimento na rede pública coloca em risco mais de 4,6 mil pacientes.



A liminar da Justiça vale para o Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg, Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100 mg e o composto Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.