Consulado de Portugal em SP suspende novos pedidos de nacionalidade

O Consulado Geral de Portugal em São Paulo suspendeu aos brasileiros pedidos de nacionalidade portuguesa até 2 de janeiro de 2019. O motivo é o "número crescente de pedidos". O anúncio foi feito no site do órgão e inclui também o Escritório Consulado em Santos.



O Consulado informou que "a demanda crescente por provocar, necessariamente, demoras na capacidade de processamento, análise e conclusão dos novos pedidos apresentados". De acordo com a instituição, a suspensão foi necessária para evitar lentidão na análise dos processos pendentes.



Caso um cidadão brasileiro não queira aguardar e tenha interesse em dar continuidade ao processo poderá fazê-lo diretamente em uma Conservatória dos Registros Centrais em Portugal. A solicitação pode ser feita pessoalmente ou via procuração, seguindo instruções do site do Instituto dos Registros e Notariado (IRN).



Confira abaixo quem pode solicitar a nacionalidade:



