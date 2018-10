PF prende paraguaio com 34 kg de cocaína no Aeroporto de Cumbica

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira, 15, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um passageiro paraguaio tentando embarcar com cocaína para a Espanha.



Em nota, a PF informou que policiais abordaram o suspeito na fila do check-in de voo para Madri para entrevista. Segundo a Federal, o homem de 24 anos ficou nervoso com a abordagem e não soube dar informações precisas acerca de sua viagem. Ele foi levado à delegacia da PF no aeroporto de Cumbica para revista das bagagens e busca pessoal na presença de testemunhas.



Ao invés de roupas e objetos pessoais, o suspeito levava dentro de duas malas 34 tijolos de cocaína, cujo volume totalizou 34 kg da droga.



Preso em flagrante, o paraguaio, que não teve o nome divulgado, será encaminhado ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.