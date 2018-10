Trem direto para Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), começa a operar na 3ª

Começa a operar nesta terça-feira, 16, o serviço de trem direto que vai ligar a Estação da Luz, no centro de São Paulo, ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o bilhete do Airport Express vai custar R$ 8 e o embarque e desembarque serão realizados em plataformas exclusivas. O serviço havia sido prometido para agosto e vai funcionar de segunda a sexta-feira.



Inaugurada no fim de março, a Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade, dá acesso ao Terminal 1 de Cumbica, onde operam as empresas aéreas Azul e Passaredo. Já para acessar os outros terminais é preciso pegar um ônibus gratuito, oferecido pela GRU-Airport, concessionária responsável por administrar o aeroporto.



Segundo a CPTM, o primeiro trem vai partir às 10 horas, na Estação da Luz, e não faz nenhuma parada durante a viagem. Lá, também haverá trens às 12h, 14h, 16h e 22 horas. Por sua vez, as composição na Estação Aeroporto-Guarulhos saem às 9h, 11h, 13h, 15h e 21 horas.



Outro serviço, o Connect, funciona desde o dia 3 de outubro e liga a Estação Brás a Cumbica. O trem, no entanto, para nas estações e a tarifa é comum, de R$ 4.



No sentido Brás, as viagens do Connect são feitas, de segunda a sexta, às 6h20, 7h, 6h40, 18h, 18h40 e 19h20. Aos sábados, o trem sai às 6h20, 7h e 7h40. Já no sentido aeroporto, os horários são às 6h25, 7h05, 7h45, 18h05, 18h45 e 19h25, de segunda a sexta; e 6h25, 7h05 e 7h45, aos sábados. O serviço não funciona aos domingos.



Na Linha 13, os trens circulam com intervalo de 20 minutos nos horários de maior movimento (entre 5h e 8 horas, e entre 17h e 20 horas), em dias de semana. No fim de semana e demais horários, o intervalo é de 30 minutos.