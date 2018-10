Polícia mata quatro assaltantes que fizeram reféns como escudo em Manaus

Quatro bandidos foram mortos e um quinto foi preso pela polícia do Amazonas após uma tentativa de assalto a uma casa lotérica em Manaus na tarde deste sábado, 13. Os criminosos fizeram cerca de 25 reféns e usaram as vítimas como escudo humano para tentar fugir do local.



A ação durou cerca de três horas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Amazonas, um dos assaltantes se rendeu assim que a polícia chegou no local, por volta das 14h, enquanto que os outros quatro conseguiram sair da lotérica, localizada na zona leste da cidade, com envelopes de dinheiro e usando os reféns como escudo.



A secretaria informou a polícia trocou tiros com os criminosos e que os quatro acabaram morrendo no confronto. Segundo o jornal local A Crítica, os mortos eram Gustavo dos Santos Maciel Mesquita, de 22 anos, Jefre Mariano Santana, de 24, Victor Souza de Castro, de 21, e um quarto não identificado. O quinto membro da quadrilha que foi preso é Valmir Lima de Pala, de 28 anos.



Nenhuma das vítimas nem policiais ficaram feridos na ação. O dinheiro roubado da agência foi recuperado, mas o valor não foi divulgado.