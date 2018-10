Em Aparecida, 180 mil fiéis rezam por 'união do Brasil'

A Festa da Padroeira, celebrada nesta sexta-feira, 12, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, contou com a participação de cerca de 180 mil fiéis. Na solenidade, religiosos pediram pela união entre os brasileiros.



Principal acesso a Aparecida, a Via Dutra teve movimentação intensa desde a madrugada, com seu acostamento tomado por romeiros vindos de diversas regiões do País. Sob sol de 30 graus, os fiéis peregrinaram, a pé ou de bicicleta, para agradecer a uma graça alcançada ou pedir por um País melhor.



A celebração principal teve a participação de padres de todo o Brasil e foi presidida por Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida.



Na homilia, feita pelo padre João Batista de Almeida, reitor da Basílica, o religioso pregou pela união no País. "A cor de Nossa Senhora Aparecida denuncia o pecado do preconceito racial, da exclusão social e ela anuncia a esperança de libertação."



"Aparecida é também a esperança de unidade. A imagem encontrada com o corpo separado da cabeça foi restaurada, foi reconstruído e a unidade foi refeita", disse ele. "E ela nos mostra que é sempre possível reconstruir a unidade, dentro e fora de nós. Nós que vivemos num mundo da separação, onde os casais se separam, os partidos políticos se separam, as famílias se separam."



Após a celebração o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), fez referência ao sermão. "Vão passar as eleições, o Brasil não pode viver a vida inteira só na divisão", afirmou.



Show de Daniel



O fim das celebrações de 12 de outubro no Santuário Nacional foi com o show do cantor Daniel e seus convidados mirins, entres eles a cantora e atriz Larissa Manoela e participantes do The Voice Kids, da TV Globo, como Yasmin Giacomini e Neto Junqueira.



Domingo



No domingo, 14, além das missas, o Santuário Nacional vai inaugurar um novo espaço de caminhada às margens do rio Paraíba do Sul, ligando a Basílica ao local onde a imagem original de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores em 1717.



Todo o percurso tem acessibilidade e recebeu mais de 100 personagens de passagens bíblicas em tamanho real.