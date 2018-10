São Paulo terá elevação de temperatura ao longo do feriado prolongado

A quinta-feira, 11, começou com o tempo nublado, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 18,7°C. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao longo do dia, a expectativa é de chuva fraca a no máximo moderada e a temperatura máxima fica perto dos 23ºC.



De acordo com Fabiana Weikamp, meteorologista da Climatempo, o litoral sul paulista e Baixada Santista permanecem com o tempo fechado e com previsão de muita chuva nesta quinta-feira. "A chuva está constante e o mar está muito agitado desde a noite desta quarta-feira. Em Iguape, por exemplo, já se acumulou 55 milímetros de precipitação. Para esta região há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra", explicou Fabiana.



De acordo com a especialista, na sexta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a capital amanhece com garoa durante a manhã, mas o sol aparece, o que favorece a elevação de temperatura. "O litoral paulista estará úmido com temperatura amena e no interior, temos predomínio do sol, nesta sexta-feira", disse Fabiana.



No sábado, 13, o sol volta a predominar tanto no litoral quanto na capital paulista. Os termômetros variam entre 17°C e 30°C.



"No decorrer do dia começa a ventar e uma nova frente fria chega ao Estado de São Paulo. No fim da tarde e durante a noite de sábado há previsão de pancadas de chuva", alerta Fabiana.



No domingo, 14, São Paulo terá aumento de nebulosidade e pancadas de chuva que podem ser moderadas a fortes. A próxima semana será típica de primavera, com tempo abafado e instável e com previsão de pancadas de chuva.