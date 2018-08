Mulher é morta com golpes de facão no RS

Uma mulher foi morta na noite do domingo, 12, com golpes de facão na cidade de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. De acordo com a delegada da Polícia Civil, Carla Zanetti, que investiga o caso, a vítima foi identificada como Andressa Maria Suzin Ferreira, de 24 anos e o principal suspeito do crime é o namorado da jovem, de 39 anos.



"Ele está desaparecido desde ontem à noite. Ainda não conseguimos localizá-lo. Quem encontrou o corpo da Andressa foram os parentes dele, que acabaram ligando para a polícia. Também não temos detalhes sobre os antecedentes dos envolvidos no crime, porque estamos com problemas na internet e não temos acesso ao banco de dados neste momento", afirmou a delegada na manhã desta segunda-feira, 13, por telefone ao jornal O Estado de S. Paulo.



Informações preliminares da investigação apontam que o feminicídio ocorreu por volta das 22 horas do domingo, na Rua Generoso Maynardo, bairro Pio X, após uma discussão entre o casal.



Além dos golpes de facão, havia marcas de estrangulamento no pescoço da vítima, que estava sobre a cama. Os depoimentos de vizinhos e amigos de casal serão ouvidos no decorrer desta segunda-feira, 13.



O município de Caxias do Sul já soma 66 casos de assassinato somente em 2018.