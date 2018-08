Suspeito morre em troca de tiro com policiais após sequestro-relâmpago em SP

Uma mulher foi vítima de um sequestro-relâmpago na noite de quinta-feira, 9, na capital paulista, e um suspeito morreu durante em confronto com policiais. A Polícia Militar informou que a vítima foi abordada na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, perto do Tatuapé.



Durante o patrulhamento, policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) viram um veículo que havia sido dado como roubado e com possível vítima.



Na tentativa de abordagem aos criminosos, o veículo em que eles estavam se envolveu em um acidente com outro carro e capotou na Marginal Tietê. Houve confronto entre os policiais e os criminosos, sendo que um deles morreu.



O caso foi registrado no 81.º DP (Belém).