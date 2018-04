Bombeiros de SP atendem a dois chamados sem vítimas após terremoto na Bolívia

São Paulo, 02 - O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu dois chamados em diferentes regiões da capital paulista sobre os tremores sentidos em função do terremoto de magnitude 6,8 que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, mas não houve vítimas. Duas equipes foram deslocadas: uma para a rua Cincinato Braga, na Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, e outra para a rua Boa Esperança, na Vila Maria, região norte da cidade. Os trabalhos ainda não foram finalizados.



Já a Defesa Civil municipal informou que não foi acionada. Há relatos de que pessoas deixaram prédios na rua dos Ingleses e ainda na Rafael de Barros após o abalo sísmico.



Segundo o Centro de Sismologia da USP, esse fenômeno não é incomum para sismos de magnitude como essa do terremoto na Bolívia. "Grande parte das pessoas em andares mais altos de prédios puderam sentir a vibração das ondas emitidas por este tremor que ocorreu a mais de 1500 quilômetros de distância. Os equipamentos da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) detectaram o tremor às 10h43, sendo registrado por toda a rede", escreveu em sua página no Facebook.



Os tremores também foram sentidos em cidades do Centro-Oeste e Sul do País.



(Thaís Barcellos)