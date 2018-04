Estação espacial da China caiu no Oceano Pacífico

São Paulo, 02 - A estação espacial chinesa Tiangong-1 caiu no sul do Oceano Pacífico às 21h16 deste domingo, dia 1º, no horário de Brasília, de acordo com comunicado do governo da China. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, a nave foi praticamente toda consumida pelas chamas ao entrar na atmosfera da Terra. A informação também foi confirmada por um órgão do Comando Estratégico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.



Utilizada como um laboratório de pesquisas no espaço, a estação de cerca de 8,5 toneladas e 12 metros de comprimento - aproximadamente o tamanho de um ônibus - estava completamente fora de controle desde 2016, quando a Agência Espacial Chinesa perdeu a comunicação com ela. Antes de cair, a estação viajava a cerca de 26 mil quilômetros por hora, completando uma volta em torno da Terra a cada uma hora e meia.



Lançada em 2011 como parte de um plano do governo da China para transformar o país em uma superpotência espacial, a estação realizou três missões - duas delas tripuladas - e deveria ter sido derrubada de forma segura em 2013, mas continuou em operação até 2016, quando a China admitiu a perda de controle. Na época, a previsão era de que a queda ocorreria entre março e abril de 2018, mas não era possível determinar o local. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Fábio de Castro)