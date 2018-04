Polícia do Rio investiga se menina foi morta em tentativa de acerto de contas

(foto: Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se osde assassinar a meninaAlves de Oliveira, de 3 anos, ontem (31), em, no sul do estado, estavam tentandocom o pai da criança, Maxilei de Oliveira Neves.Segundo policiais, Maxilei disse em depoimento, que, dois dias antes, havia se desentendido com um dos suspeitos, que integraria a quadrilha responsável pela venda de drogas em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba. Maxilei teria dito que, na manhã de ontem, esse homem foi procurá-lo em sua casa, em Mangaratiba, junto com outro homem. Os dois suspeitos tentaram abordar o pai de Brenda no momento que ele saía para trabalhar.Maxilei contou que tentou fugir no carro, onde já estava Brenda, e, por isso, os criminosos dispararam contra o veículo. Um dos tiros atingiu a criança, que estava no banco traseiro. Ela chegou a ser levada para o Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio, mas morreu.Os dois homens – cujos nomes não foram revelados - já foram identificados pela Delegacia de Mangaratiba (165ª DP), mas a assessoria de imprensa da Polícia Civil não informou se há mandado de prisão expedido contra os suspeitos.