Chuva causa alagamentos em Osasco e congestiona saídas de São Paulo

O temporal que atingiu regiões da Grande São Paulo na tarde desta quinta-feira, 29, deixa pontos inundados na região de Osasco e antecipa os congestionamentos da véspera de feriado nas saídas da capital paulista. Devido aos bloqueios na região do Alphaville, a Marginal do Rio Tietê e a Rodovia Castelo Branco têm filas de trânsito quase paradas nos dois sentidos. A chuva chegou à capital por volta das 17 horas, pela zona norte.



O corredor Norte-Sul e a Marginal do Rio Pinheiros têm trânsito mais carregado do que o normal na direção norte. Na zona sul, também já há registro de congestionamentos nas saídas da cidade pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Às 17 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabilizava mais de 140 quilômetros de lentidão nas vias de São Paulo - mais do que o dobro do normal para o horário.



Conforme o Corpo de Bombeiros, não há registros graves, mas uma pessoa está ilhada próximo ao Shopping Tamboré, em Barueri. Na zona norte de São Paulo, ainda há bloqueios parciais em razão da queda de árvores durante as chuvas dos últimos dois dias.



O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura anunciou estado de atenção para alagamentos nas marginais do Tietê e do Rio Pinheiros, zonas norte, oeste e centro. Áreas de instabilidade atuam sobre a cidade, segundo a meteorologia, com maior risco para a região norte.



(Bibiana Borba)