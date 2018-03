STJ nega análise de habeas corpus de padre e bispo presos em Formosa

Em 19 de março, uma operação do Ministério Público de Goiás (MPGO) resultou na prisão de nove pessoas acusadas de desviar dinheiro de paróquias vinculadas a Diocese de Formosa (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) não analisará o pedido de habeas corpus feito pela defesa do bispo dom José Ronaldo Ribeiro e do juiz eclesiástico padre Tiago Wenlescau. A assessoria de comunicação do órgão informou que, inicialmente, o procedimento deve ser feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Com a decisão, os réus e outros seis investigados permanecem detidos no Presídio de Formosa acusados de desviar mais de R$ 2 milhões das paróquias vinculadas à Diocese da região.A decisão partiu do ministro Felix Fischer, que entendeu que é permitida a impetração de habeas corpus perante o tribunal local para discutir a legalidade da prisão, a fim de impedir futuras violações ao direito de locomoção. Agora, o TJGO deve apreciar novamente as alegações da defesa nos pedidos de habeas corpus de ambos os réus. O tribunal informou que aguarda a notificação oficial do STJ.