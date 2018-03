Filha de Marielle Franco tatua rosto da mãe no antebraço

(foto: Reprodução/Instagram )

São Paulo - A filha da vereadora Marielle Franco (PSOL), Luyara Santos, de 19 anos, divulgou nas redes sociais uma tatuagem que fez no antebraço esquerdo em homenagem à mãe - morta a tiros no dia 14 de março. Estudante de Educação Física, a jovem escolheu um desenho do rosto de Marielle em diversas cores. A homenagem foi feita pelo tatuador Magrão Kovok."Marcada na minha memória, no meu coração, na minha vida e agora na minha pele!", escreveu Luyara em postagem do Instagram nesta segunda-feira, 26. Na legenda, a estudante acrescentou ainda a hashtag #mariellepresente.Na mesma rede social, Kovok também compartilhou o resultado. "Tattoo feita na minha nova amiga Luy Franco, filha de Marielle Franco. Marielle de todas as cores. Uma honra", escreveu.Ambas as postagens receberam diversos comentários de amigos e admiradores da vereadora. "Sua mãe sempre viverá em nós, Luyara, sempre nos nossos corações!! Estamos com você. Força!! Tattoo linda", escreveu uma usuária da rede social.