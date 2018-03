Pearl Jam critica violência no Rio em cartaz

Pássaros da fauna brasileira carregando fuzis. São eles que estampam o cartaz que a banda americana Pearl Jam postou em seu Twitter para divulgar o show que faz na cidade nesta quarta-feira, 21.



O desenho é assinado por Ravi Amar Zupi e faz crítica à atual situação de insegurança do Rio de Janeiro. Em primeiro plano estão um tucano, uma arara e um bem-te-vi armados. No fundo, a imagem de uma típica favela brasileira.



O Pearl Jam é uma banda conhecida por sua posição política e costuma fazer cartazes temáticos para divulgar suas apresentações. Já Ravi Amar Zupi desenha, com frequência, animais carregando armas.



A iniciativa da banda dividiu a opinião dos fãs e ela divulgou um comunicado em que o artista explica sua intenção:



"Essa peça é uma homenagem ao Rio de Janeiro - particularmente às pessoas das favelas da cidade que, apesar da desigualdade obscena, encontrou uma maneira de construir cidades nas montanhas."



Ravi Zupi explica, ainda, que se inspirou em Hieronymus Bosch para criar seus pássaros.



O Pearl Jam é uma das atrações do Lollapalooza no sábado, 24.