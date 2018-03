Gisele Bündchen usa charge do EM para homenagear Marielle

(foto: Quinho/EM)

'Nós seremos resistência porque você foi luta!', publicou a filha de Marielle, Luyara Santos, 19 anos, nas redes sociais no dia em que a mãe foi assassinada. E Marielle vive. Quinho, cartunista do Estado de Minas, traduziu esse sentimento de massa numa ilustração que está rendendo milhares de compartilhamentos nas redes sociais, sendo replicada até pelas poderosas Gisele Bündchen e Camila Pitanga.Ao invés de registrar a dor e o luto, Quinho desenhou o clamor e o poder do discurso de Marielle Franco que reverbera no país. "A ideia da charge foi direcionar a mensagem não só pra quem está revoltado com o assassinato, mas mandar um recado também pra quem cometeu essa barbárie", disse o cartunista.A homenagem ao legado da vereadora carioca viralizou no Twitter e tem cerca de 1 mil compartilhamentos e 2 mil curtidas. Gisele Bündchen, que replicou a ilustração via Stories, completou: "Obrigada, Marielle! Que as sementes que você plantou inspirem muito mais vozes".