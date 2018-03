(foto: Arte EM/Quinho)

A charge que o cartunista e ilustrador do, Quinho, produziu em homenagem à vereadora Marielle Franco, do PSOL-RJ, morta a tiros no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. O desenho, baseado na frase publicada pela filha de Marielle, “Nós seremos resistência porque você foi luta!”, foi retuitada mais de 750 vezes e compartilhada por nomes importantes da cultura e do jornalismo brasileiro, como a atriz Camila Pitanga e o escritor Edney Silvestre.Marielle Franco foi morta na noite de quarta-feira quando voltava de um evento no centro do Rio de Janeiro. Os indícios apontam para uma execução. Nascida no conjunto de favelas da Maré, a parlamentar era militante das minorias e defendia pautas relacionadas aos direitos humanos, direitos das mulheres e pessoas LGBT.

Desde a intervenção militar no Rio de Janeiro, a vereadora vinha denunciando ações truculentas da polícia nas comunidades cariocas. Marielle foi eleita com 46.502 votos, o que a tornou a quinta vereadora mais votada da capital fluminense.* Sob supervisão da subeditora Jociane Morais