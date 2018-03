(foto: Fernando Frazao/Agencia Brasil )

Os corpos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), de 38 anos, e do motorista Anderson Gomes, de 39 anos, assassinados na noite desta quarta-feira, no centro do Rio, deixaram a Câmara Municipal do Rio por volta das 16h, onde foram velados, e saíram pelas ruas da capital fluminense, acompanhados por milhares de pessoas. Por volta das 17h, o corpo da vereadora chegou ao cemitério do Caju e fo enterrado meia hora depois. O corpo do motorista foi enterrado no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

O velório foi restrito aos familiares e amigos das vítimas, mas milhares de pessoas se aglomeraram ao redor do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara, na Cinelândia (região central do Rio), para homenagear a vereadora.





Desde o meio-dia, representantes de entidades da sociedade civil fizeram discursos cobrando uma investigação séria e rápida do caso. Ao final de cada discurso o nome de Marielle era gritado, seguido da palavra "presente". Os discursos foram interrompidos para a passagem do cortejo fúnebre e serão retomados a partir das 17h.Outro coro bastante repetido foi pelo fim da Polícia Militar. Correligionários de Marielle suspeitam que ela tenha sido executada por conta de ter feito denúncias contra a ação de policiais militares em Acari, na zona norte.Cartazes com a foto de Marielle manchada com tinta vermelha, que representa sangue, foram colados em postes ao redor da sede da Câmara.