Debutante se veste de sinhá e amiga negra de mucama em ensaio fotográfico

(foto: Reprodução/Facebook)

O tema de um ensaio de aniversário de 15 anos com referências a época de escravidão no Brasil gerou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (15). Para o ensaio fotográfico, a debutante se vestiu de sinhazinha e os amigos atuaram como mucamas e escravos. O caso ocorreu em Belém, no Pará, e as imagens geraram o debate entre os internautas.As primeiras fotos foram publicadas pelo Cerimonial Lorena Machado no Instagram. No entanto, ganharam força quando uma jovem replicou o conteúdo no Facebook denunciando o caso como descriminação. Na postagem, Tuca Oliveira critica a ideia. "Vocês brincam com nossa dor e depois vêm dizer que foi 'sem querer' ou uma 'homenagem'", diz.A cerimonialista publicou uma nota oficial pedindo perdão pelas imagens publicadas. Devido a polêmica, a profissional também tornou a conta do Instagram privada.Nota na íntegra: Na data de ontem, 14.03.2018, o Cerimonial Lorena Machado acompanhado de seus parceiros de trabalho participaram de um ensaio fotográfico de um aniversário de 15 anos, cujo tema é Imperial Garden. Após o término do ensaio e publicação de trechos dele, presenciamos a veiculação dessas imagens como uma reprodução do período escravocrata e forma de racismo. Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir PERDÃO. Jamais foi nossa intenção fazer qualquer retratação que levasse a entender que a escravidão foi algo bom em nossa história. Tínhamos a única intenção de retratar o período histórico do Império que, infelizmente, tinha escravidão. Mas, graças a outros olhares, percebemos que fomos infelizes nessa reprodução. Erramos, sim! E admitimos nosso erro. Como todo ser humano, estamos passíveis de erros e acertos. Desta vez erramos, e feio! Pedimos perdão a todos os negros, negras, descendentes, pardos e pardas e a qualquer pessoa que tenha se sentido atingida por nossa publicação. Não foi nossa intenção agredi-los ou ofendê-los, mas admitimos que fizemos. E viemos humildemente pedir o perdão de vocês. Agradecemos os comentários feitos para que pudéssemos identificar e entender onde erramos, foi essencial para que crescêssemos. No mais, pedimos perdão novamente e o Cerimonial Lorena Machado estará sempre aberto a críticas e elogios, pois eles que nos fazem crescer e amadurecer como seres humanos e profissionais.