Guarulhos terá evento para apadrinhamento afetivo de adolescentes

A Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos está com inscrições abertas para palestra de apresentação do programa de apadrinhamento afetivo na cidade. O evento, que vai ocorrer no dia 29 de maio, tem como público-alvo todos aqueles interessados a atuarem como padrinho ou madrinha para adolescentes.



O programa é direcionado para adolescentes que já não têm mais muitas chances de adoção, então o apadrinhamento afetivo oferece o mínimo de convivência familiar para que o jovem tenha uma referência externa e oportunidades de lazer. Os padrinhos e madrinhas se comprometem a manter contato com o afilhado e o levam para atividades fora do abrigo, como passeios e festas em datas comemorativas.



As inscrições para a palestra devem ser feitas até o dia 25 de maio, pessoalmente, na rua Presidente Prudente, 69, no centro de Guarulhos. O evento será no dia 29, às 18h30, no Teatro Adamastor.