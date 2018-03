Assediada ao vivo por torcedor, repórter desabafa: ''sou mulher e mereço ser respeitada''

Segundo o Datafolha, 42% das mulheres brasileiras dizem que já sofreram assédio sexual (foto: Reprodução/Facebook. )

''Senti na pele a sensação de impotência''. Assim desabafou a repórter Bruna Dealtry, vinculada à TV Esporte Interativo, em sua página de Facebook. Nesta terça-feira, a jornalista se tornou mais uma vítima do assédio sexual, momentos antes da partida entre Vasco e Universidad do Chile, pela Copa Libertadores.Ao vivo no pré-jogo do canal por assinatura, Dealtry recebeu um beijo sem consentimento de um torcedor cruzmaltino. ''Isso não foi legal, né? Isso não precisava, mas aconteceu e vamos seguir o baile por aqui'', reagiu instantes depois da agressão.Ainda em sua página no Facebook, a jornalista afirmou que o assédio a ''deixou sem saber como agir e sem entender como alguém pode se sentir no direito de agir assim''.De acordo com levantamento do Datafolha, 42% das mulheres brasileiras dizem que já sofreram assédio sexual.A situação se complica para as mulheres que se dizem negras ou pardas: 45% delas afirmam ter sido assediadas, contra 40% das brancas.