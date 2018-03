Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 52 milhões na quarta-feira; veja os números sorteados

(foto: Moises Silva/EM/D.A Press)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.021 da Mega-Sena. De acordo com as Loterias Caixa, os números sorteados neste sábado (10) foram: 07 - 14 - 32 - 37 - 40 - 60. Desta forma, a expectativa é de que o prêmio chegue a R$ 52 milhões já no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (14).





No sorteio desta noite, 101 apostas fizeram cinco pontos e levam o valor de R$ 35.079,74 cada. Quase sete mil apostas fizeram a quadra e recebem R$ 724,93.



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.



Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.