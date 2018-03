Câmera de segurança registra queda de helicóptero sequestrado em Joinville

(foto: Reprodução/Câmera de segurança)

Uma câmera de segurança de um imóvel registrou o momento da queda do helicóptero que matou três pessoas e deixou uma gravemente ferida em Joinville, em Santa Catarina, nessa quinta-feira. A aeronave da empresa Avalon Táxi Aéreo foi sequestrada, segundo informações da polícia.(

O helicóptero estava com quatro pessoas a bordo quando caiu e pegou fogo. O aparelho ainda atingiu o muro de uma residência. Morreram no acidente o piloto Mário Franco Aguiar, 57 anos, o auxiliar de pista Bruno Siqueira, de 20 anos, além de um dos sequestradores. O sobrevivente do acidente é Daniel da Silva, de 18 anos. Detento do semiaberto, ele foi retirado da aeronave por populares e está internado em estado grave. Todas as vítimas estavam na aeronave.



Sequestro



A linha de investigação da Polícia Civil é que a aeronave foi sequestrada. Sua rota normal seria a de passeios panorâmicos do Parque Beto Carreto World, de Penha, porém estava sobrevoando Joinville (a 174 km de distância). Além disso, o piloto teria emitido à sede da empresa um código de que o helicóptero havia sido tomado por criminosos.



Ainda de acordo com a PM, duas armas foram encontradas nos destroços, uma pistola e um revólver. Outras informações ratificam a hipótese. A queda foi próxima ao Presídio Regional de Joinville, o sobrevivente é detento do Regime Semiaberto.