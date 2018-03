Criança morre após deslizamento de terra em Petrópolis, no Rio

São Paulo, 09 - Uma criança morreu e uma mulher ficou ferida nesta quinta-feira, 8, após um deslizamento de terra atingir a casa onde estavam no distrito de Posse, em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo a Defesa Civil, o incidente ocorreu na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Morro do Querosene. A mulher foi socorrida por moradores e levada para um hospital. Nesta rua, as pessoas estão sendo orientadas a ir para casa de parentes, porque a previsão é de chuvas fortes. Um carro de som alerta e orienta os moradores da região.



Desde o fim de semana, a cidade tem sofrido com os temporais, que causaram alagamentos, deslizamentos e interdição de ruas. Os bairros de Caxambu e Bela Vista também sofreram com os estragos das chuvas no município.



No sábado, 3, um ônibus chegou a ser arrastado pela correnteza e só parou quando bateu em uma ponte. A cena foi registrada e publicada nas redes sociais.



Na segunda-feira, 5, a Defesa Civil informou que o agricultor Danilo Oliveira Santos, de 25 anos, de Caxambu, estava desaparecido. O carro em que ele estava foi levado pela enxurrada por volta das 16h30 do sábado quando parte de uma rua cedeu. O veículo foi encontrado retorcido.



Segundo o último boletim do órgão, as equipes atenderam 33 ocorrências só nesta quinta-feira, sendo que 21 delas foram no distrito de Posse. A Assistência Social do município cadastrou 21 famílias desalojadas e outras três desabrigadas em consequência das chuvas na região.



Aulas suspensas



Devido às chuvas, houve queda de barreira na parte de trás da Escola Municipal Oswaldo da Costa Frias, também Rua Nossa Senhora de Fátima. O local foi interditado temporariamente pela Defesa Civil.



Por conta previsão de chuva nesta sexta-feira, 9, a Secretaria de Educação resolveu suspender as aulas nas 10 unidades escolares municipais localizadas na Posse.



Não haverá funcionamento nesta sexta-feira nas seguintes instituições: EM Oswaldo da Costa Frias, Escola Municipalizada Moysés Furtado Bravo, CEI Ângela Maria da Conceição, CEI José Gonçalves da Motta, EM Arnaldo Duckerhoff, EM Antonio José de Lima, EM Hildebrando de Carvalho, EM Félix WanErven de Barros, EM Beatriz Zaleski e Escola Municipalizada Avelino de Carvalho.



Previsão



Nesta sexta-feira, o tempo segue instável em todo o Estado do Rio devido aos ventos úmidos vindos do mar, segundo o Alerta Rio. A previsão é de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados, e as temperaturas continuarão estáveis em relação à quinta-feira, sendo a máxima prevista de 27°C e a mínima de 19°C.



(Ludimila Honorato)