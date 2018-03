McDonalds abre restaurantes só com mulheres e gera polêmica nas redes sociais

Cartaz do McDonalds divulga ação voltado ao Dia Internacional da Mulher (foto: Reprodução/Redes sociais) O que deveria ser uma homenagem virou polêmica para a rede de fast-food McDonalds. Nesta quinta-feira (8 de março), em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 20 restaurantes da companhia são comandados exclusivamente por mulheres.





De acordo com o McDonalds, as mulheres ocupam 56% dos cargos de liderança da rede. Em nota, a empresa disse que os homens não receberam folgas, mas foram conduzidos a outras unidades. ”Lamentamos que alguns clientes tenham concluído a mensagem de maneira equivocada”, ressalta o texto.

Confira abaixo alguns comentários sobre a iniciativa:





Gol Linhas Aéreas na mesma linha





Assim como o McDonalds, a Gol Linhas Aéreas opera nesta quinta-feira com 14 voos com tripulação formada 100% por mulheres. As aeronaves partem das cidades de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Maringá, Vitória, Ilhéus, Juazeiro do Norte e Caxias do Sul.





De acordo com a organização, o objetivo da medida é valorizar a mulher na aviação e ampliar o espaço delas no mercado de trabalho.



*Sob supervisão da editora Liliane Corrêa