PM a caminho do serviço mata criminoso em tentativa de assalto a ônibus no Rio

São Paulo, 05 - Um policial militar em deslocamento para assumir o serviço matou um criminoso e feriu outro durante uma tentativa de assalto a um coletivo na RJ-106, em Araruama, na região dos Lagos do Rio, na manhã desta segunda-feira, 5.



O bandido ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.



De acordo com a polícia, três homens em um carro obrigaram o ônibus a parar. Ao anunciarem o assalto, foram surpreendidos pelo PM que estava dentro do coletivo. O policial atirou contra os criminosos. Um deles conseguiu fugir. Duas armas foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de número 118.



(Renata Okumura)