Bilhete de desconhecida evita assédio em metrô de SP e viraliza na web

Um caso de possível assédio no metrô de São Paulo evitado graças a uma desconhecida caiu nas redes sociais e viralizou, provocando mais uma discussão sobre o machismo e a violência contra a mulher essa semana, que antecede a da comemoração do dia da mulher (8 de março).A jovem Elfa Leei Nadah postou no Facebook a foto de um bilhete que recebeu de outra mulher no trem alertando sobre um homem que a observava de modo estranho. O post teve até esta sexta-feira (2) mais de 94 mil curtidas e quase 30 mil compartilhamentos. Também provocou uma discussão intensa com mais de 3,5 mil comentários.Elfa conta que estava na Companhia de Trem Metropolitano (CPTM) olhando distraída para o celular quando uma moça próxima a ela lhe entregou um bilhete. Quando foi ler, viu que era um alerta sobre um homem que estava olhando para ela e avisando para ter cuidado. “Parei para reparar o cara, não parava de me medir, olhava de cima a baixo e lambia os lábios, estava constrangedor, ele ia se aproximar a qualquer momento”, contou.Elfa elogiou a atitude da desconhecida e registrou que seria bom que existissem “mais anjos assim”. Várias mulheres comentaram e compartilharam o post, pregando a união feminina contra o assédio. Algumas delas até relataram casos pessoais que passaram ao usar o transporte coletivo.Além dos vários depoimentos de solidariedade, a jovem também passou a sofrer ataques na internet. Nesta quinta-feira (1), ela respondeu com uma foto sua no ônibus em que escreveu: "Estou tão preocupada com os ataques. Haters", disse.