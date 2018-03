Assalto a banco com reféns mobiliza militares no Rio

(foto: Reprodução/Twitter)

Por volta das 17h, a Rua Maria de Freitas, em Madureira, na Zona Norte do Rio, foi isolada pelo Batalhão de Operações Especiaisi (Bope) da Polícia Militar. Segundo a PM, uma agência do banco Santander teria sido invadida e um dos criminosos teria sido morto.Dois homens armados ainda estariam dentro da agência com refêns. Diversos comerciantes, assustados, preferiram fechar as portas. A família de um dos criminosos estaria se deslocando para a região para ajudar nas investigações, assim como uma equipe do Corpo de Bombeiros.