Criação da pasta da Segurança era uma imposição da realidade, afirma Jungmann

Brasília, 02 - O ministro da Segurança, Raul Jungmann, repetiu o discurso que tem feito nos últimos dias durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal e afirmou que a criação da nova pasta foi uma "imposição da realidade".



Jungmann agradeceu ao presidente Michel Temer pela criação do ministério e afirmou que o emedebista tem dado "todo o apoio necessário" para que a nova pasta tenha êxito. "Agradeço ao presidente Temer que teve coragem e determinação de enfrentar essa luta (contra o crime)", disse o ministro, afirmando que "dias melhores virão, tenhamos esperança".



Ele deu posse nesta sexta-feira a Rogério Galloro como diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, que agora está sob o comando do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Jungmann assumiu o cargo nesta semana e o seu primeiro ato foi demitir Fernando Segovia para dar o cargo a Galloro.



(Carla Araújo, Fabio Serapião e Tânia Monteiro)